Внимание, розыск: пропала 52-летняя Лариса Мальмштейн из Ашдода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Ларисы Мальмштейн из Ашдода. В последний раз ее видели вечером в пятницу, 14 февраля, возле больницы "Барзилай" в городе Ашкелон. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, склонная к полноте, сутулая, светлые волосы. Носит шерстяную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295.