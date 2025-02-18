x
18 февраля 2025
|
последняя новость: 10:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 февраля 2025
|
18 февраля 2025
|
последняя новость: 10:10
18 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 52-летняя Лариса Мальмштейн из Ашдода

Полиция
Розыск
время публикации: 18 февраля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:08
Внимание, розыск: пропала 52-летняя Лариса Мальмштейн из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Ларисы Мальмштейн из Ашдода. В последний раз ее видели вечером в пятницу, 14 февраля, возле больницы "Барзилай" в городе Ашкелон. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, склонная к полноте, сутулая, светлые волосы. Носит шерстяную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook