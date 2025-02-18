Бывший главный раввин Мецгер подозревается в развратных действиях в отношении подростка

Во вторник, 18 февраля, бывший главный ашкеназский раввин Йона Мецгер был допрошен полицией по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. После допроса он был освобожден под залог.

Новостная служба N12 отмечает, что в отношении Мецгера уже велось расследование в 2020 году, но дело было закрыто прокуратурой. В ходе нынешнего расследования поднято старое дело, но кроме него, у полиции имеется новая жалоба.

В начале 2017 года Мецгер был признан виновным в получении взятки в размере 5 миллионов шекелей и приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. В 2019 году он был освобожден досрочно.