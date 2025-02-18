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Израиль

СМИ: тело лейтенанта Адара Голдина будет передано Израилю через неделю

Газа
ХАМАС
Заложники
время публикации: 18 февраля 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 20:30
СМИ: тело лейтенанта Адара Голдина будет передано Израилю через неделю
Flash90

Корреспондент издания "Maaрив" Анна Барская со ссылкой на источник в Иерусалиме сообщила, что тело Адара Голдина будет возвращено в Израиль через неделю, в четверг, 27 февраля.

Тело лейтенанта Адара Голдина удерживается террористами с 2014 года. Он погиб после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Террорист-смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство в непосредственной близости от трех военнослужащих ЦАХАЛа. В результате погибли майор Беная Сарель (26), из Кирьят-Арба, старший сержант Лиэль Гидони (20), из Иерусалима, и лейтенант Адар Голдин (23), из Кфар-Сабы. Тело Адара Голдина было похищено боевиками.

Адар Голдин приходился дальним родственником Моше Яалону, находившемуся в то время на посту министра обороны. Согласно информации, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, бабушка министра обороны и прабабушка Адара Голдина были родными сестрами.По сообщениям официальных источников, Моше Яалон и Симха Голдин – отец погибшего офицера – являются близкими друзьями. Самого Адара, Моше Яалон знал с рождения.

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