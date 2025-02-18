В Тель-Авиве при эвакуации взорвался мотоцикл, есть пострадавший

Днем 18 февраля в Тель-Авиве на улице А-Амаль, угол Шокен, взорвался мотоцикл, который погрузили на эвакуатор. В результате взрыва пострадал мужчина примерно 35 лет.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавший в состоянии средней тяжести. Его доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Начато расследование. По версии полиции, речь идет о срабатывании взрывного устройства.