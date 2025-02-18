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Израиль

19 февраля возобновится допрос Нетаниягу

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 февраля 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 14:15
19 февраля возобновится допрос Нетаниягу
Tomer Appelbaum/POOL

19 февраля в здании окружного суда в Тель-Авиве возобновится допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Судебное заседание начнется в 9:30, и на данный момент неизвестно, сколько часов оно продлится.

Судьи удовлетворили просьбу адвокатов главы правительства и отменили заседание, которое должно было состояться 18 февраля. Нетаниягу сослался на причины, связанные с "вопросами безопасности государства". Нетаниягу также попросил ограничить свидетельские показания двумя заседаниями в неделю. Прокуратура возражает.

17 февраля в зале заседаний разгорелась дискуссия между судьями и адвокатом Хададом по поводу протяженности допроса. Судьи попросили адвоката Хадада оценить, сколько заседаний потребуется для завершения допроса. "По оптимистичной оценке, двенадцать заседаний, по чуть менее оптимистичной – 14 заседаний по "делу 4000", а также десять заседаний по "делам 1000 и 2000", – сказал Хадад.

Адвокат Жак Хен, представляющий Шауля Аловича, сказал, что ему потребуются еще два заседания для допроса Нетаниягу.

Допрос премьер-министра начался 10 декабря 2024 года. До сегодняшнего дня состоялось 10 судебных заседаний.

Израиль
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Допрос Нетаниягу: судьи просят адвокатов поторопиться