Минобороны провело плановые испытания системы ПРО "Хец"
Рано утром во вторник, 18 января, на полигоне "Пальмахим" были проведены плановые испытания системы противоракетной обороны "Хец", являющейся верхним эшелоном израильской системы защиты от ракетных атак.
Система ПРО "Хец-2" стоит на вооружении в Израиле с 2000 года, система ПРО "Хец-3" – с 2017 года. В феврале управление противоракетной обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США сообщили о начале разработки системы "Хец-4".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2021
Израиль и США начинают разработку системы ПРО "Хец-4"
Израиль и США начинают разработку системы ПРО "Хец-4"