Иерусалим:
0 - 8°
Тель-Авив:
5 - 14°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 06:42

Минобороны провело плановые испытания системы ПРО "Хец"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минобороны провело плановые испытания системы ПРО "Хец"

Рано утром во вторник, 18 января, на полигоне "Пальмахим" были проведены плановые испытания системы противоракетной обороны "Хец", являющейся верхним эшелоном израильской системы защиты от ракетных атак.

Система ПРО "Хец-2" стоит на вооружении в Израиле с 2000 года, система ПРО "Хец-3" – с 2017 года. В феврале управление противоракетной обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США сообщили о начале разработки системы "Хец-4".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2021
Израиль и США начинают разработку системы ПРО "Хец-4"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2019
В центре страны прошли испытания системы ПРО "Хец-3"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:22 На 443-й трассе перевернулся автомобиль, тяжело травмирован молодой мужчина
07:04 Зима в Израиле: ожидается снегопад не только на Хермоне, но и в других горных районах
06:42 Минобороны провело плановые испытания системы ПРО "Хец"
05:50 Прогноз погоды на 18 января: холодно, вечером дожди и снегопад на Хермоне
21:41 Семья преступника, убитого Арье Шифом во время взлома, требует от него многомиллионную компенсацию
20:14 Закон о призыве провален: Аббас проголосовал за, депутат МЕРЕЦ нарушила коалиционную дисциплину
19:49 Арье Дери, угрожая партии РААМ, пообещал добиться призыва всех арабов в армию
18:25 "Кан Бет": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой
17:36 N12: уязвимость в приложении "Рамзор" позволяет зараженным COVID-19 не соблюдать карантин
16:54 Около Холона перевернулся автомобиль, которым управлял 82-летний водитель
Загрузка...