Прогноз погоды на 18 января: холодно, вечером дожди и снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 января, температура будет значительно ниже среднесезонной. Утром и днем малооблачно, без осадков. Вечером ожидаются дожди на севере и западе страны, временами с грозами, возобновится снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 0-8 градусов, в Тель-Авиве – 5-14, в Хайфе – 7-11, в Эйлате – 6-16, в Беэр-Шеве – 0-12, в Мицпе-Рамоне – -3-7, на побережье Мертвого моря – 9-14, в Ашкелоне и Ашдоде – 4-14, в Ариэле – 1-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 2-14, на Голанских высотах – 1-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В среду будет холодно, ожидаются дожди на севере и в центре (до Негева), снегопад не только на Хермоне, но также на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи, возможно и в горных районах центра страны. В четверг-пятницу – холодно, без осадков.