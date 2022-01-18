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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 22:44

Возле поселка Бейт Хорон задержан предполагаемый террорист

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Возле поселка Бейт Хорон задержан предполагаемый террорист

Во вторник, 18 января, совет поселка Бейт Хорон уведомил жителей о происшествии в области безопасности, в ходе которого был задержан житель палестинских территорий, предположительно, намеревавшийся совершить теракт.

В сообщении отмечается, что подозреваемый был задержан благодаря бдительности местных жителей.

Журналист 14-го телеканала Авраам Блох в своем FB написал, что подозреваемый был задержан Надавом Миранда, ответственный за безопасность и координацию с силами ЦАХАЛа.


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