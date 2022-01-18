Возле поселка Бейт Хорон задержан предполагаемый террорист

Во вторник, 18 января, совет поселка Бейт Хорон уведомил жителей о происшествии в области безопасности, в ходе которого был задержан житель палестинских территорий, предположительно, намеревавшийся совершить теракт.

В сообщении отмечается, что подозреваемый был задержан благодаря бдительности местных жителей.

Журналист 14-го телеканала Авраам Блох в своем FB написал, что подозреваемый был задержан Надавом Миранда, ответственный за безопасность и координацию с силами ЦАХАЛа.