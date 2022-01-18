В акциях протеста правого лагеря, прошедших по всей стране, приняли участие 20 тысяч израильтян

Вечером 18 января по всей стране прошли акции протеста правого лагеря. Организаторы утверждают, что в них приняли участие около 20 тысяч человек.

Акции протеста проходили более чем на сотне перекрестков и мостов, их участники добиваются отставки нынешнего правительства.

В заявлении, распространенном организаторами, говорится, что "потеря ориентиров и утрата ценностей нынешним правительством представляет реальную опасность для существования государства и его еврейской идентичности".