БАГАЦ рассмотрит иск выживших в Холокосте по поводу "денег ГДР"

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрит во вторник, 18 января, иск выживших в Холокосте к правительству Израиля по поводу так называемой "недостающей трети" – части компенсации, которую должна была выплатить ГДР в рамках Люксембургских соглашений, сообщает радиостанция "Кан Бет".

В 1952 году правительства Израиля и ФРГ подписали соглашение о репарациях, в рамках которого Западная Германия выплатила Израилю 3 миллиарда марок, а также индивидуальные выплаты пострадавшим.

По этому соглашению, ФРГ выплачивало только две трети размера индивидуальных выплат. Оставшуюся треть должна была выплачивать ГДР, однако Восточная Германия отказалась признавать договор. В 1990 году в Берлине высказали готовность обсудить вопрос выплат, однако вскоре после этого ГДР прекратила свое существование.

В рамках иска организации выживших в Холокосте просят обязать правительство Израиля обратиться к правительству Германии с требованием об уплате "недостающей трети", размер которой оценивается на текущий момент в 17 миллиардов долларов.