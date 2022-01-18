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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 08:25

БАГАЦ рассмотрит иск выживших в Холокосте по поводу "денег ГДР"

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Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрит во вторник, 18 января, иск выживших в Холокосте к правительству Израиля по поводу так называемой "недостающей трети" – части компенсации, которую должна была выплатить ГДР в рамках Люксембургских соглашений, сообщает радиостанция "Кан Бет".


В 1952 году правительства Израиля и ФРГ подписали соглашение о репарациях, в рамках которого Западная Германия выплатила Израилю 3 миллиарда марок, а также индивидуальные выплаты пострадавшим.

По этому соглашению, ФРГ выплачивало только две трети размера индивидуальных выплат. Оставшуюся треть должна была выплачивать ГДР, однако Восточная Германия отказалась признавать договор. В 1990 году в Берлине высказали готовность обсудить вопрос выплат, однако вскоре после этого ГДР прекратила свое существование.

В рамках иска организации выживших в Холокосте просят обязать правительство Израиля обратиться к правительству Германии с требованием об уплате "недостающей трети", размер которой оценивается на текущий момент в 17 миллиардов долларов.

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