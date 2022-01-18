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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 07:22

На 443-й трассе перевернулся автомобиль, тяжело травмирован молодой мужчина

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На 443-й трассе перевернулся автомобиль, тяжело травмирован молодой мужчина

В ночь на вторник, 18 января, на 443-й трассе около перекрестка Шилат перевернулся автомобиль. В результате аварии тяжелую черепно-мозговую травму получил мужчина примерно 20 лет.

Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Судя по имеющейся информации, другие транспортные средства к аварии причастны не были.

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