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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 23:43

ДТП на 4-м шоссе: двое погибших и четверо в тяжелом состоянии

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ДТП на 4-м шоссе: четверо пострадавших в тяжелом состоянии

На 4-м шоссе, в районе развязки Месубим, произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса и двух легковых машин.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказывают первую помощь пострадавшим в результате ДТП. По их оценкам, четыре человека, находившиеся в одной из легковых машин, получили тяжелые травмы. Ведется подготовка к их отправке в больницу "Шиба".

Два человека, находившиеся в другом автомобиле, погибли.


Несколько пассажиров автобуса получили легкие травмы в результате резкого торможения.

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