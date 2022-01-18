ДТП на 4-м шоссе: двое погибших и четверо в тяжелом состоянии

На 4-м шоссе, в районе развязки Месубим, произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса и двух легковых машин.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказывают первую помощь пострадавшим в результате ДТП. По их оценкам, четыре человека, находившиеся в одной из легковых машин, получили тяжелые травмы. Ведется подготовка к их отправке в больницу "Шиба".

Два человека, находившиеся в другом автомобиле, погибли.

Несколько пассажиров автобуса получили легкие травмы в результате резкого торможения.