ДТП на 4-м шоссе: двое погибших и четверо в тяжелом состоянии
На 4-м шоссе, в районе развязки Месубим, произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса и двух легковых машин.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказывают первую помощь пострадавшим в результате ДТП. По их оценкам, четыре человека, находившиеся в одной из легковых машин, получили тяжелые травмы. Ведется подготовка к их отправке в больницу "Шиба".
Два человека, находившиеся в другом автомобиле, погибли.
Несколько пассажиров автобуса получили легкие травмы в результате резкого торможения.
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