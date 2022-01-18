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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 07:04

Зима в Израиле: ожидается снегопад не только на Хермоне, но и в других горных районах

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Зима в Израиле: ожидается снегопад не только на Хермоне, но и в других горных районах

Вечером во вторник, 18 января, на горе Хермон возобновится снегопад. В настоящее время температура на вершине Хермона около 0 градусов, снег не идет, толщина снежного покрова на вершине 30-40 см, горный курорт открыт для посетителей. Возможно, доступ на Хермон вновь закроют 19 января из-за снегопада.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в ночь на 19 января снегопад ожидается не только на Хермоне, но также на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи, не исключен слабый снегопад в горных районах центра страны, включая Иерусалим. Однако синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что снежного покрова в Иерусалиме не образуется и слабый снегопад, по всей видимости, не затруднит движение по трассам в районе Иерусалима. Хотя местами возможен гололед.

В этом зимнем сезоне снегопада в Иерусалиме еще не было.


Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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