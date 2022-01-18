Психологи требуют пересмотреть правила карантина для здоровых детей. Комментарии психолога Риты Габай

Во вторник, 18 января, 397 израильских психологов подписали обращение к министерству здравоохранения с требованием прекратить практику карантина для здоровых детей вне связи с тем, привиты они или нет.

Накануне министерство просвещения опубликовало результаты исследования, согласно которым, около 70% школьников страдают депрессией. В 2021 году на 43% выросло число учеников с суицидальными намерениями.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала о требованиях психологов и результатах исследования с Ритой Габай - клиническим и педагогическим психологом, которая работает в муниципальной психологической службе Иерусалима и частной клинике.

Прежде всего - видите ли вы на практике то, о чем говорят цифры в этом исследовании?

Безусловно. К нам поступает огромное количество обращений. Депрессия, много случаев самоповреждающего поведения. Когда у ребенка возникают суицидальные мысли и он проявляет соответствующее поведение, школьный психолог встречается с ребенком и проводит оценку опасности его состояния. Так вот, в минувшем году я составила такое количество отчетов, какое не составляла за все предыдущие двадцать лет работы.

Чем это вызвано?

Чувством неустойчивости, непредсказуемости и, самое главное, незащищенности. Мир непредсказуем как для взрослых, так и для детей. Если раньше ребенок знал, что в понедельник он идет на кружок карате, то из-за пандемии и карантинов любая такая определенность исчезла. У любого человека есть адаптационные механизмы. Когда мы сталкиваемся с временным экстремальным событием, наши механизмы начинают действовать, и мы можем пережить это событие и даже зачастую жить дальше без пост-травмы. А когда экстремальная ситуация длится годами, это влияет на ощущение безопасности и приводит к депрессии и тревоге, которые усиливаются непредсказуемостью и нелогичностью распоряжений. Если у взрослых есть недоверие к властям, то у детей появляется недоверие к взрослым, потому что родителям приходится менять планы и нарушать обещания - в связи с карантинами или теми или иными эпидемиологическими мерами.

Кроме этого, карантины и дистанционное обучение наносят огромный вред психологическому состоянию и душевному развитию детей. Все наши социальные навыки оттачиваются в определенном возрасте. В каждом - свои. Например, в подростковом возрасте дети учатся устанавливать социальные отношения, расширяется круг знакомств, складываются компании, начинается самостоятельность в передвижении, но во время карантина они были лишены этой возможности - не могли побыть друг с другом, понять, кто для них свой и кто им подходит, установить близкие отношения, набрать опыт общения в группе сверстников. А этот опыт наверстать нельзя, мы не можем ускорить процессы. Знаете, если вам в пять лет не купили, скажем, красный велосипед, то даже если вы купите его сами себе в 40 лет, то в пять лет вам его все равно не купили.

Отменить карантины в школах для здоровых детей. Если у ребенка коронавирус - пусть сидит дома, сколько положено. Если ребенок просто был в контакте с зараженным, пусть сделает сколько нужно проверок и, если он здоров, ходит в школу.

Сейчас привитые дети именно в такой ситуации. Другое положение у непривитых. В вашем обращении говорится о том, чтобы в карантине не должны были находиться и непривитые дети?

Именно так. Я не говорю о том, надо или не надо прививать детей, это не моя профессиональная область. Я говорю о психологических последствиях того, как это решение принимается, и что происходит в детском коллективе в результате такого решения. Разделение детей на привитых и непривитых крайне опасная история. Недавно вышла статья профессора Шоши Альтовия из Еврейского университета, в которой она пишет именно об этом. Разделение детей на привитых и непривитых приводит к расколу среди детей и к травмам у тех детей, которых родители решили не прививать. Такие дети нередко начинают стесняться своих родителей, думать, что родители хотят для них плохого, считать себя хуже своих привитых товарищей. А чему это учит привитых детей? Какие ценности они получают?

Я слышала об учительнице, которая не обнимает детей без "тав ярок", вы можете себе представить такое? Люди, которые таким образом отделяют одних детей от других, просто не понимают, к чему это может привести.

Тем более, что очень многие подобные решения не подкрепляются какими-то медицинскими, эпидемиологическими данными. На практике мы не видим разницу в проценте зараженных между привитыми и непривитыми.

В результате давления нарушается базовое доверие - как к властям, так и к другим группам населения. Непривитые воспринимаются как нарушители общественного контракта и зачастую даже вредители. Недоверие и давление толкает многих на нерациональные действия - ведь среди тех, кто отказывается прививаться и прививать детей есть много людей, которые не являются или не являлись раньше антипрививочниками.

Если все эти решения полностью или частично действительно принимаются с целью оказать давление на непривитых, то к чему это приводит? Многие родители сейчас прививают детей не потому, что считают это правильным с точки зрения эпидемиологии и здоровья, а просто потому, что технически замучились с карантинами, "тав ярок" и так далее. То есть, родители принимают решение, исходя не из своих представлений о том, что правильно для их детей, а под давлением государства в очень частной области их жизни.

Возвращаясь к детям - у них еще нет навыков, чтобы все это грамотно переработать, и для них существует просто факт разделения. "Правильные" могут ходить в школу, "неправильные" - нет.

Общаясь сейчас с педагогами, я часто слышу, что локдаун был, конечно, злом, но сегодняшняя ситуация, когда в стране такое огромное количество заболевших, что дети ходят в школу через день и, посидев один день за партой, снова на неделю остаются дома, гораздо хуже дистанционного обучения, в котором есть хотя бы какая-то определенность.