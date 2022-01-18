Либерман выступил за отмену "зеленого стандарта"

Министр финансов и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил с заявлением по поводу целесообразности отмены "зеленого стандарта".

"В "зеленом стандарте" нет логики, ни медицинской, ни эпидемиологической, и с этим согласны многие специалисты. Налицо прямой ущерб экономике, повседневной жизни страны и, кроме того, во многом "тав ярок" способствует панике среди населения. Я веду работу со всеми релевантными лицами, чтобы отменить "зеленый стандарт" и сохранить нормальную жизнь для всех нас", - заявил Либерман.