Главы местных советов требуют прекратить карантины в системы образования

Около 180 мэров городов и глав местных советов подписали обращение к главе правительства Нафтали Беннету и министру здравоохранения Ницану Горовицу с требованием изменить порядок карантинов в детских садах и школах.

Главы городов требуют освободить от карантина детей, которые находились в контакте с выявленным зараженным, но получили отрицательные результаты проверок на коронавирус.

Ранее с подобным требованием выступили почти 400 израильских детских психологов.