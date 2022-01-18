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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 17:08

Главы местных советов требуют прекратить карантины в системы образования

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Главы местных советов требуют прекратить карантины в системы образования

Около 180 мэров городов и глав местных советов подписали обращение к главе правительства Нафтали Беннету и министру здравоохранения Ницану Горовицу с требованием изменить порядок карантинов в детских садах и школах.

Главы городов требуют освободить от карантина детей, которые находились в контакте с выявленным зараженным, но получили отрицательные результаты проверок на коронавирус.

Ранее с подобным требованием выступили почти 400 израильских детских психологов.


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