Главы местных советов требуют прекратить карантины в системы образования
Около 180 мэров городов и глав местных советов подписали обращение к главе правительства Нафтали Беннету и министру здравоохранения Ницану Горовицу с требованием изменить порядок карантинов в детских садах и школах.
Главы городов требуют освободить от карантина детей, которые находились в контакте с выявленным зараженным, но получили отрицательные результаты проверок на коронавирус.
Ранее с подобным требованием выступили почти 400 израильских детских психологов.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2022
Психологи требуют пересмотреть правила карантина для здоровых детей. Комментарии психолога Риты Габай
Психологи требуют пересмотреть правила карантина для здоровых детей. Комментарии психолога Риты Габай