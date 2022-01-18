Внимание, розыск: пропала 15-летняя Лиз Айша Битон из Ашдода
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Лиз Айши Битон, проживающей в Ашдоде. В последний раз ее видели 17 января в Ашдоде и, возможно, в Беэр-Шеве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.75, крепкого телосложения, брюнетка. Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 08-6387247 или 100.
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