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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 09:50

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Лиз Айша Битон из Ашдода

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Внимание, розыск: пропала 15-летняя Лиз Айша Битон из Ашдода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Лиз Айши Битон, проживающей в Ашдоде. В последний раз ее видели 17 января в Ашдоде и, возможно, в Беэр-Шеве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.75, крепкого телосложения, брюнетка. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 08-6387247 или 100.


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