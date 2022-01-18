В Иерусалиме бутылка с "коктейлем Молотова" брошена в автобус, ранен водитель

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в иерусалимском квартале А-Тур в рейсовый автобус компании "Эгед" была брошена бутылка с зажигательной смесью.

В результате этой атаки был ранен водитель. По оценкам парамедиков службы скорой помощи "Маген Давид Адом", он получил легкие травмы. Водитель доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Полиция начала расследование обстоятельств нападения на автобус, а также ведет розыск нападавших.