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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 21:13

В Иерусалиме бутылка с "коктейлем Молотова" брошена в автобус, ранен водитель

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме бутылка с "коктейлем Молотова" брошена в автобус, ранен водитель

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в иерусалимском квартале А-Тур в рейсовый автобус компании "Эгед" была брошена бутылка с зажигательной смесью.

В результате этой атаки был ранен водитель. По оценкам парамедиков службы скорой помощи "Маген Давид Адом", он получил легкие травмы. Водитель доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Полиция начала расследование обстоятельств нападения на автобус, а также ведет розыск нападавших.


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