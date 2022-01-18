Иерусалим:
0 - 8°
Тель-Авив:
5 - 14°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 14:36

Внимание, розыск: пропал 24-летний Роман Шрага

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал 24-летний Роман Шрага

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 24-летнего Романа Шраги. В последний раз его видели 17 января в Рош а-Айне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 1.70, брюнет, полного телосложения. Описание одежды: синяя рубашка, черная куртка, темные "тайцы", коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-9004444 или 100.


Отметим, что в августе 2021 года Романа Шрагу объявляли в розыск. Тогда его быстро нашли.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 августа 2021
Внимание, розыск: пропал 24-летний Роман Шрага (разыскиваемый найден)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:33 В Явне автобус сбил пожилую женщину, пострадавшая в критическом состоянии
15:23 Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва боеприпаса на стрельбище
14:36 Внимание, розыск: пропал 24-летний Роман Шрага
12:34 Полиция: снос дома семьи Салахия в районе Шейх Джарах перенесен на неделю
12:20 Заморозки в Израиле: в Гуш-Эционе побелели поля
11:17 Минобороны: две противоракеты "Хец-3" успешно перехватили учебную цель за пределами атмосферы
10:35 Расследование ЦАХАЛа: причиной смерти командира НАХАЛа полковника Асмана стала остановка сердца
10:34 В Афуле автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
10:02 "Калькалист": полиция Израиля использовала программы NSO для взлома мобильных телефонов без санкции суда
09:50 Внимание, розыск: пропала 15-летняя Лиз Айша Битон из Ашдода
Загрузка...