Внимание, розыск: пропал 24-летний Роман Шрага

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 24-летнего Романа Шраги. В последний раз его видели 17 января в Рош а-Айне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 1.70, брюнет, полного телосложения. Описание одежды: синяя рубашка, черная куртка, темные "тайцы", коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-9004444 или 100.

Отметим, что в августе 2021 года Романа Шрагу объявляли в розыск. Тогда его быстро нашли.