Полиция: снос дома семьи Салахия в районе Шейх Джарах перенесен на неделю

Полиция Израиля объявила, что снос дома семьи Салахия в иерусалимском районе Шейх Джарах (Шимон а-Цадик) перенесен на следующий вторник, 25 января.

В настоящее время члены семьи Салахия по-прежнему находятся на крыше дома и угрожают сжечь себя в случае, если полиция попытается их насильственно эвакуировать.

Напомним, что 17 января полиция попыталась эвакуировать жильцов этого дома, расположенного на улице Дерех а-Зейтим. Но жители этого дома оказали сопротивление, поджигали матрасы и другие легковоспламеняющиеся материалы, угрожали подорвать газовый баллон.

Решение о сносе этого дома в интересах жителей квартала было принято судом еще в 2017 году. Дом планируется снести, чтобы построить на этом месте школу для учеников с особыми потребностями (на 18 классных комнат), а также детские сады и ясли.

Жители дома, предназначенного к сносу, отказались от диалога с муниципалитетом Иерусалима, несмотря на то, чтобы им было предложено множество вариантов переселения, отмечает пресс-служба полиции.

Вопросы, связанные с выселением и переселением жильцов квартала Шейх Джарах, неоднократно использовались экстремистами как повод для массовых волнений, а власти Палестинской автономии всячески политизируют эту тему, заявляя о произволе со стороны израильских властей.