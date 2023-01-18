БАГАЦ выступил против назначения Дери на пост министра

В среду, 18 января, в 16:00 был опубликован вердикт Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по апелляции против назначения главы ШАС Арье Дери на пост министра. БАГАЦ отказал Дери в праве занимать министерскую должность.

Решение было принято подавляющим большинством голосов: десять против одного. Против выступил только судья Йосеф Эльрон.

Согласно вердикту БАГАЦа, назначение Дери на пост министра является крайне неприемлемым. То есть в основе этого решения принцип крайней неприемлемости (עילת הסבירות).

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Помимо прочего, судьи мотивировали свое решение тем, что Дери в ходе недавнего судебного процесса дал обещание покинуть политическую систему. На этом его обещании базировалась досудебная сделка.

Судья Эльрон однако исходил из того, что суд не должен принимать решение по этому вопросу, и оно должно было быть передано главе ЦИК.

Судьи отметили в своем вердикте, что политические мотивы, которыми руководствовался премьер-министр Биньямин Нетаниягу, назначая Дери на пост министра, должны приниматься во внимание. Однако цепь преступлений, совершенных Дери в прошлом, а также картина, которую представил Дери в ходе судебного процесса, перевешивают, и поэтому принято решение запретить ему быть министром.

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В партии ШАС в ответ на этот вердикт заявили, что суд, который должен представлять интересы меньшинства, выбросил в мусорную корзину 400 тысяч голосов избирателей (проголосовавших за ШАС на выборах в Кнессет 25-го созыва). Решение о дальнейших шагах примет Совет мудрецов Торы партии ШАС.

В ШАС отмечают, что теперь ответственность за будущее коалиции ложится на плечи Биньямина Нетаниягу. Депутаты от этой ультраортодоксальной партии заявляют, что Нетаниягу должен будет принять законы, которые позволят обойти решение БАГАЦа, или назначить главу ШАС на пост сменного премьер-министра.

Вердикт Высшего суда справедливости критикуют члены коалиции и приветствуют в парламентской оппозиции. Глава парламентской оппозиции и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид предупредил: отказавшись выполнять решение суда, правительство тем самым теряет свою легитимность. " Если Арье Дери не будет уволен, израильское правительство нарушит закон. Правительство, которое не подчиняется закону, является незаконным правительством. Оно больше не сможет требовать от граждан соблюдения закона. Если Арье Дери не будет уволен, Израиль впадет в беспрецедентный конституционный кризис и больше не будет ни демократией, ни правовым государством", - заявил Лапид.

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Министр культуры и спорта Мики Зоар возмущен тем, что суд "отменил результаты голосования избирателей": "Миллионы израильтян пришли на избирательные участки и демократическим путем выбрали Арье Дери, но Верховный суд решил отменить результат их голосования. Правовая реформа необходима немедленно".

Министр Галит Дистел-Атбарьян в интервью 13-му телеканалу сказала, что Арье Дери надо подождать пару месяцев, и тогда будет принята поправка о праве Кнессета отменять решения Верховного суда.

Министр финансов Бецалель Смотрич: "Такого не может быть, чтобы в демократическом государстве 10 судей принимали решение вместо большинства избирателей".

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Вскоре после того, как было обнародовано решение суда, источники в "Ликуде" сообщили, что Биньямин Нетаниягу запретил членам своей партии разговаривать с журналистами.

Арье Дери был министром внутренних дел в 1988-1993 годах (с небольшим перерывом). В 2000-м он был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, вышел на свободу в 2002-м, отбыв в тюрьме 22 месяца. В 2011-м Дери вернулся в большую политику, что привело к расколу в партии ШАС. Тем не менее, в 2013 году Арье Дери возглавил фракцию ШАС в Кнессете, в 2015-м получил должность министра экономики, а в 2016-2021 годах вновь возглавлял МВД. В декабре 2021 года Дери были предъявлены новые обвинения, он признал себя виновным по двум пунктам нарушения налогового законодательства и заключил досудебную сделку, в соответствии с которой был приговорен к условному тюремному сроку и денежному штрафу. Он пообещал покинуть политическую систему. В январе 2022 года Дери подал заявление об уходе в отставку из Кнессета, но получил право вновь баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.