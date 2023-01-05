Коалиционное соглашение между "Ликудом" и ШАС. Русский перевод

28-29 декабря 2022 года партия "Ликуд" подписала коалиционные соглашения с партиями "Ноам", "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ШАС и с блоком "Яадут а-Тора", состоящим из партий "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль", сформировав тем самым 37-е правительство Израиля.

Редакция NEWSru.co.il завершает публикацию перевода основных положений коалиционных соглашений с каждой из партий.

Ранее были опубликованы переводы основных пунктов коалиционного соглашения между "Ликудом" и партиями "Ционут Датит", "Оцма Йегудит" и "Яадут а-Тора". Публикация перевода соглашения с партией "Ноам" не планируется, так как оно касалось исключительно определения должности и сферы полномочий председателя партии Ави Маоза.

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Сегодня публикуется коалиционное соглашение "Ликуда" с партией ШАС во главе с Арье Дери. В публикации положения сгруппированы по темам без нумерации, содержащейся в исходном документе.

Некоторые пункты повторяются, в полной мере или частично, в соглашениях с разными партиями коалиции.

Отметим, что отдельные параграфы коалиционного соглашения между ШАС и "Ликудом" публиковались в израильских СМИ и вызвали общественный резонанс. Сайт NEWSru.co.il писал об этом. Однако до сих пор никем не публиковался русский перевод текста этого соглашения.

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КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИЯМИ "ЛИКУД" И ШАС

Согласованные законы

- Пакет законов и поправок к законам (включая основные законы), направленных на упорядочивание отношений между ветвями власти и их полномочий, включая отношения между Кнессетом и правительством с одной стороны, и судебной системой и Верховным судом – с другой стороны, и систему назначения судей. Утверждение Основного закона о законотворчестве и параграфа о преодолении вето БАГАЦа. Пакет законов получит максимальный приоритет перед другими законами в любом случае и при любых обстоятельствах на всем протяжении процесса утверждения.

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- Утверждение Основного закона изучения Торы (изучение Торы является основой наследия еврейского народа) до утверждения государственного бюджета на 2023 год и утверждение поправок закона о военной службе для урегулирования статуса учеников йешив с согласия всех фракций коалиции. Фракция ШАС подчеркивает, что данный вопрос должен был быть урегулирован еще до формирования коалиции, однако учитывая процедурные необходимости, было согласовано, что оба закона будут утверждены до принятия бюджета на 2023 год.

- Продвижение реформы гиюра. Принятие закона, признающего действительным гиюр, проведенный в Израиле, только если он был проведен посредством государственной системы гиюра, подчиняющейся постановлениям главных раввинов Израиля (возвращение к статус-кво до 34-го правительства).

- В свете необходимости реализации сути Закона о возвращении и обеспечения репатриации евреев в Израиль, а также в свете характеристики алии последних лет и в свете проблем и лазеек, которые создает параграф о внуках в Законе о возвращении, и с учетом необходимости предотвращения ассимиляции в Израиле и предотвращения злоупотребления правами, предоставляемыми государством, репатриантами, которые возвращаются в страну исхода вскоре после репатриации, до утверждения государственного бюджета на 2023 год должны быть утверждены поправки к закону, необходимые для проведения надлежащей политики репатриации. Формат поправок будет утвержден в течение 60 дней.

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- Возвращение к статус-кво до 2000 года в вопросе возможности проведения общественных мероприятий и учебы с гендерным разделением. Принятие поправки к закону о запрете дискриминации, исключающей из него мероприятия, очевидным образом предназначенные для религиозного населения. Разрешение частному бизнесу отказывать в предоставлении услуги или товара на основании религиозных убеждений, при условии, что речь не идет об уникальном товаре или услуге, и что в ближайших географических окрестностях можно получить такой же товар или услугу по тем же ценам.

- Правительство отменит реформу кашрута, и закон будет изменен в соответствии с позицией Главного раввината и с согласия всех фракций коалиции.

- Правительство примет закон, уполномочивающий директоров больниц запрещать пронос квасного в дни Песаха.

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- Правительство законодательно урегулирует образ найма и статус нянечек в яслях, находящихся под надзором государства, и выделит для этого необходимые средства.

- Закон о введении сбора за въезд в Гуш-Дан в часы пик будет отменен.

- Поправка к закону о медицинских специальностях, признающая внеакадемическое обучение парамедицинским специальностям и поведенческому анализу в ультраортодоксальных учреждениях равнозначной обучению на первую академическую степень.

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- Урегулирование профессии арт-терапевта, позволяющее лицам, окончившим соответствующую программу обучения в объеме часов учебы и стажировки, сопоставимом с первой академической степенью, пройти обучение в объеме часов учебы и стажировки, сопоставимом со второй академической степенью, чтобы получить диплом арт-терапевта.

- Закон о создании центра наследия и памяти раввина Овадии Йосефа и исследования наследия сефардского еврейства, включая выделение без тендера земельного участка в исторических границах Иерусалима и ежегодное финансирование, покрывающее расходы на деятельность центра, разрешение на сбор пожертвований и освобождение от налогов.

- Закон, позволяющий министру внутренних дел при особых обстоятельствах разрешать муниципалитетам использовать муниципальный сбор за улучшение инфраструктуры на текущие расходы.

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Бюджет – общее

- Стороны обязуются принять двухгодичный бюджет на 2023 и 2024 годы вскоре после приведения правительства к присяге и не позднее установленного законом срока.

- В Основной закон о народном хозяйстве будет внесено ограничение, требующее утверждения законов с бюджетными последствиями на сумму более 50 миллионов шекелей большинством в 61 голос. Данное правило не будет распространяться на правительственные законопроекты.

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Иностранные дела

- Углубление и расширение партнерства со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения", при сотрудничестве всех министерств правительства.

- Продвижение дополнительных мирных соглашений с целью завершения израильско-арабского конфликта.

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- Продвижение отмены виз со стороны США.

Военнослужащие, ЦАХАЛ, альтернативная служба

- Правительство повысит денежное довольствие военнослужащих ЦАХАЛа на 20% с упором на повышение довольствия тех, кто служит в боевых частях, чтобы их довольствие в последние полгода службы было равно минимальной зарплате.

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- Правительство примет меры по повышению стипендий демобилизованным военнослужащим и прошедшим альтернативную службу, включая обеспечение бесплатных подготовительных курсов для поступающих в вузы, оплату 100% стоимости учебы имеющим право на участие в программе "От военной формы к учебе" ("ми-мадим ле-лимудим"), и обеспечение года бесплатной учебы в вузе за каждый год армейской службы для всех военнослужащих.

- Правительство будет продвигать позитивную дискриминацию демобилизованных военнослужащих на медицинских, юридических, аудиторских, инженерных и компьютерных факультетах израильских вузов.

- Правительство обеспечит урегулирование вопросов лечения, реабилитации и социальной помощи инвалидам ЦАХАЛа, страдающим от посттравматического синдрома из-за участия в боевых действиях и из-за аварий на учениях. Включая помощь в трудоустройстве, в жилищных условиях и т.д.

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Финансы, экономика, соцобеспечение, здравоохранение, занятость

- Замораживание подорожаний электричества, воды и муниципального налога (с возмещением недополученного налога муниципалитетам). Также будет рассмотрена возможность замораживания цен на бензин и на товары, цены на которые контролируются государством.

- Правительство откроет израильский рынок для широкой конкуренции.

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- Правительство отменит акциз на сладкие напитки и на одноразовую посуду.

- Правительство будет продвигать отмену стандартов для продукции, имеющей стандарт Европейского союза.

- Правительство обеспечит создание единого центра, в котором малые бизнесы и самозанятые смогут получить все необходимые документы и лицензии в жесткие сроки и посредством удаленного обращения через цифровую правительственную платформу.

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- Правительство расширит трудовые дотации (отрицательный подоходный налог) и увеличит количество льготных единиц подоходного налога для работающих семей с детьми на 0,5 дополнительной единицы.

- Правительство уравняет свое участие в предоставлении религиозных услуг к своему участию в предоставлении услуг в сфере образования и социальной помощи (то есть 75% государство/25% муниципалитет).

- Правительство утвердит пятилетний план социо-экономического развития ультраортодоксальной общины, который будет утвержден одновременно с бюджетом 2023 года.

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- Продление решения 3268 о представительстве ультраортодоксального населения в органах власти и общественных организациях до 2028 года, с увеличением квоты в 7% на 1% в год до 2027 года. Также в постановлении будут прописаны поощрения за выполнение и/или санкции за невыполнение.

- Проверка возможности признания профессиональных дипломов, выдаваемых в том числе главным раввинатом (раввины, раввинатские судьи) и женскими религиозными учреждениями (семинарами), равноценными диплому об общем высшем образовании для нужд участия в тендерах на занятие должностей на государственной или муниципальной службе, требующих академической степени. Также предлагается принять 5-летний стаж по профессии равнозначным академической степени. Признание высшего религиозного образования. Признание программ дополнительного обучения и повышения квалификации в женских семинарах эквивалентными второй академической степени.

- Выделение 15 млн шекелей на пятилетнюю программу интеграции лучших представителей ультраортодоксальной общины на государственной службе в духе решения 869 о создании управленческого резерва для госслужбы и на выделение под них целевых ставок.

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- Распространение на ультраортодоксальных матерей (мужья которых учатся в колеле – прим.ред.), работающих на полставки, права на субсидирование детских садов.

- Будут выделены 10 миллионов шекелей для помощи ультраортодоксальной молодежи, вышедшей из общины и не находящейся в образовательных рамках, но заинтересованной в продолжении поддержания контактов с семьей.

- Увеличение на 50% бюджета на работу с ультраортодоксальными подростками в группе риска. Кроме того, в любых программах министерства социального обеспечения для работы с подростками в группе риска будут выделяться средства для ультраортодоксального сектора.

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- Правительство примет меры по созданию молодежных деревень для девушек и для юношей из ультраортодоксальных семей, находящихся в группе риска, по той же модели, по которой действуют существующие молодежные деревни для общего населения.

- Будет создана группа для проверки расширения организации дней организованного отдыха для детей и взрослых с особыми потребностями и для создания единого информационного центра для семей с детьми с особыми потребностями для максимальной реализации их прав.

- Финансирование органов местной власти от министерства социального обеспечения будет дифференцированным в соответствии с социо-экономическим статусом населенного пункта.

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- Добавление 150 млн шекелей в год в бюджет министерства социального обеспечения для реализации закона о социальных услугах лицам с ограниченными возможностями.

- В рамках борьбы с бедностью правительство внесет в бюджетную базу министерства внутренних дел не менее 1 миллиарда шекелей в год на распределение продуктовых карт для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. Карты будут распределяться в соответствии с критериями, установленными для данного повода в период пандемии коронавируса.

- Правительство расширит поддержку некоммерческих организаций, занимающихся распределением продуктовых корзин, талонов или карт для покупки продуктов питания в предпраздничные периоды. Бюджет – не более 100 млн шекелей.

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- Правительство примет рекомендации комиссии по борьбе с бедностью и создаст национальное управление по борьбе с бедностью.

Структурные реформы

- Меры по увеличению конкуренции на финансовом рынке, по сокращению централизации на рынке продуктов питания, по сокращению излишней регуляции.

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- Продвижение Закона о метро и Закона о национальных инфраструктурах, продвижение скоростного железнодорожного сообщения и строительство вспомогательного международного аэропорта.

- Ускорение процессов проектирования, продвижение новых моделей продажи земельных участков под застройку, продвижение проектов долгосрочной аренды, сотрудничество с органами местной власти с целью более сбалансированного распределения муниципального налога с бизнесов.

- Повышение эффективности работы общественного сектора, включая реформы в сфере отношений работника и работодателя, реформы в сфере организованной работы, приватизацию Ашдодского порта и повышение эффективности работы судов.

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Репатриация и гиюр

- Правительство увеличит бюджеты министерства алии и интеграции с целью использования сложившейся ситуации для увеличения репатриации в Израиль.

- Расширение системы государственного гиюра и обеспечение его доступности для желающих, с учетом позиции главных раввинов Израиля. Выделение бюджета на субсидии дотации студентам, проходящим государственный гиюр.

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- Продвижение реформы профессионального лицензирования с целью облегчить репатриантам возможность продолжать работать по специальности, полученной в стране исхода.

Образование

- Укрепление государственной системы образования, продвижение единой стандартной образовательной базы, включающей ТАНАХ, историю, математику, английский, естествознание, литературу и обществоведение, с упором на усиленное преподавание английского в начальных школах государственной системы образования и углубление преподавания истории сионизма и наследия всех еврейских общин.

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- Отмена решения предыдущего правительства об исключении гуманитарных наук из числа предметов, преподающихся на аттестат зрелости.

- Возобновление школьных поездок в Польшу.

- Обеспечение бесплатного образования с 0 до 3 лет.

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- Продвижение Ариэльского университета как исследовательского и преподавательского центра, включая компенсацию его неучастия в программах сотрудничества с Европейским союзом и странами Азии.

- Продвижение равноправия в образовании во всех группах населения.

- Выделение бюджета на финансирование "ячеек Торы" (גרעינים תורניים).

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- Правительство, руководствуясь принципом равенства всех детей, создаст комиссию с участием представителей всех систем ультраортодоксального образования с целью устранения неравенства, которая завершит работу до утверждения бюджета на 2023 год. 60% требуемого дополнительного финансирования будет включено в бюджет 2023 года, дополнительные 40% – в бюджеты 2024 и 2025 годов.

- Сохранение независимости, особого статуса и пропорционального финансирования ультраортодоксального образования всех видов (включая образовательные сети, школы с ограниченным преподаванием базовых предметов и школы государственного-религиозного образования) в рамках государственной системы образования.

- Продление действия постановлений об освобождении образовательных учреждений от преподавания базовых предметов, а также об их финансировании, от 2017 года.

adv_40 m_ar_25

- Если будет принято решение о государственном финансировании образования от 0 до 3 лет, оно будет распределяться равномерно на все учреждения для всех групп населения.

- Критерии на получение дотаций и субсидий при оплате яслей, детских садов и групп продленного дня могут быть изменены только с согласия всех фракций коалиции.

- Правительство примет меры по созданию управления младшего дошкольного образования в рамках министерства просвещения, которое будет отвечать за работу яслей.

adv_41 m_ar_26

- Аудит независимых школьных учреждений ультраортодоксального сектора будет проводиться в равной мере с аудитом общих учебных заведений.

- Будут рассмотрены полномочия комиссии по лицензированию малых учебных заведений. До тех пор лицензирование будет осуществляться по правилам, действовавшим до 2018 года.

- Министерство просвещения не будет блокировать финансирование учебного заведения по итогам аудита до проведения слушания для директора заведения и без санкции генерального директора министерства.

adv_42 m_ar_27

- Реформа центров технологической подготовки будет включать в себя создание учебных заведений для ультраортодоксального населения, для чего будут внесены соответствующие поправки. Критерии любой реформы центров технологической подготовки будут такими, чтобы реформа распространялась на женские учебные заведения (семинары). Будет сделан упор на устранение препятствий , связанных с характером процесса обучения в ультрарелигиозном секторе.

- Выделение 15 миллионов шекелей на стипендии представителям ультраортодоксального сектора, обучающимся в центрах технологической подготовки.

- Выделение 15 миллионов шекелей на стипендии представительницам ультраортодоксального сектора из нижних социо-экономических кластеров, обучающимся в центрах технологической подготовки.

adv_43 m_ar_28

- Уравнивание бюджетов ультраортодоксальных школ для девочек путем включения в бюджетную базу финансированию по параметрам 2019 года.

- Министерство просвещения обеспечит равное распределение средств между всеми молодежными организациями, с тем, чтобы бюджет молодежных организаций был уравнен с бюджетом молодежных движений и внесен в базу бюджета.

- Министерство просвещения пересмотрит методы расчета субсидий, основанных на социо-экономических кластерах, с тем, чтобы оказать помощь социально-слабым кварталам сильных городов и социально-слабым населенным пунктам сильных региональных советов.

adv_44 m_ar_29

- Будет сохранена и укреплена независимость сети "Мааян а-Хинух". Сеть получит собственный статус в министерстве просвещения и не будет подчиняться управлению государственного-ульраортодоксального образования.

- Сеть "Мааян а-Хинух" получит статус муниципального отдела образования в вопросах участия министерства просвещения в эксплуатации учебных заведений и в вопросах строительства, ремонта и лицензирования учебных заведений.

- Решение 226 предыдущего правительства о предоставлении административной гибкости директорам школ будет исправлено таким образом, чтобы гибкая часть бюджета переводилась школам "Мааян а-Хинух" через сеть "Мааян а-Хинух".

adv_45 m_ar_30

- Сеть "Мааян а-Хинух" будет иметь право, как и в прошлом, задействовать сады и группы продленного дня и будет иметь право на полное финансирование садов наравне с садами государственной системы образования.

- Сеть "Мааян а-Хинух" сохранит педагогическую независимость и будет задействовать два педагогических центра.

- Все школы сети независимого образования и сети "Мааян а-Хинух" присоединятся к реформам "Офек Хадаш" и "Оз ле-Тмура", начиная с ближайшего учебного года, и получат соответствующее финансирование. Коллективные трудовые соглашения, действующие в государственных школах, будут распространены и на учителей в школах сетей.

adv_46 m_ar_31

- Правительство примет меры по уравниванию финансирования сетей ультраортодоксального образования с тем, чтобы они финансировались министерством просвещения и муниципалитетами на равной основе с системами общего образования во всех возможных аспектах (бюджет на ребенка, социальная помощь, курсы повышения квалификации для учителей и т.д.).

- Правительство примет меры по финансированию сетей ультраортодоксального образования в вопросах ремонта, закупки оборудования, работы с детьми в группе риска на уровне 2019 года, и это финансирование будет внесено в бюджетную базу.

- Если в населенном пункте есть одно учебное заведение сети независимого образования и одно учебное заведение государственного-ультрарелигиозного образования, каждое из них будет иметь статус "единственного учебного заведения" для вопросов субсидирования подвозок.

adv_47 m_ar_32

- С 2023 года будут вычитаться из бюджетов муниципалитетов суммы, положенные, но не переведенные сетям ультраортодоксального образования.

- В регионах, установленных в 2015 году, сети ультраортодоксального образования будут получать финансирование школьных подвозок.

- Правительство создаст специальную комиссию по вопросу нехватки школьных подвозок, которая должна представить рекомендации в течение двух месяцев.

adv_48 m_ar_33

- Сеть "Мааян а-Хинух" и сеть независимого ультраортодоксального образования сохранят право задействовать ясли.

- До придания сети "Мааян а-Хинух" статуса муниципального отдела образования будет проведена проверка необходимости ежегодного возобновления лицензий для учебных заведений сети, с целью предоставления долгосрочных лицензий.

- Будет урегулирована возможность сети ультраортодоксального образования самостоятельно предпринимать действия, если орган местной власти, который должен был предпринять эти действия касательно образовательного учреждения сети, отказался их предпринимать. Финансирование за счет возможности использования средств из коалиционных соглашений.

adv_49 m_ar_34

- Бюджет, выделяемый на неженатого ученика йешивы, будет не менее 653 шекелей, а женатого – 1175,4 шекеля, с привязкой к индексу цен. Финансирование будет внесено в бюджетную базу.

- Субсидирование новых йешив и колелей будет начинаться сразу после их открытия, а не по прошествии двух лет.

- Ученики первого года старшей йешивы (равнозначно 12-му классу средней школы), которым исполнилось 18 лет, будут освобождены от взносов Ведомству национального страхования до окончания учебного года.

adv_50 m_ar_35

- Финансовая помощь нуждающимся студентам и изучающим Тору и их супругам будет составлять до 3000 шекелей. Также будет увеличена максимальная стоимость автомобиля, которым может владеть студент/изучающий Тору, сохраняя право на получение помощи.

- Расширение бюджетной базы для увеличения подготовки кадров в педагогических колледжах.

- Бюджет министерства социального обеспечения для ультраортодоксальных интернатов будет возвращен в государственный бюджет, как это было в 2019 году.

adv_51 m_ar_36

- Тариф на ученика в проекте помощи интернатам со стороны министерства социального обеспечения составит 1200 шекелей в месяц на постоянной основе.

Транспорт, инфраструктура и развитие периферии

- Продвижение многолетнего проекта скоростных поездов от Кирьят-Шмоны до Эйлата, включая выделение средств на проектирование и на реализацию по завершении проектирования.

adv_52 m_ar_37

- Утверждение закона о метро, дающего правительству и исполнительным органам инструменты для реализации проекта в установленные сроки. Продвижение закона о финансировании строительства метро до завершения зимней сессии Кнессета.

- Создание правительственной комиссии по устранению барьеров в сфере транспорта и по ускорению планирования и реализации крупных транспортных проектов.

- Правительство будет поощрять и стимулировать переход на альтернативные виды транспорта с упором на электрический транспорт.

adv_53 m_ar_38

- Увеличение субсидирования проезда на общественном транспорте для студентов.

- Продвижение транспортных проектов, соединяющих юг и север с центром страны.

- Инвестиции в инфраструктуру в населенных пунктах, деревнях, городах и кварталах, в которых есть необходимость в этом.

adv_54 m_ar_39

- Ускорение завершения проектов по превращению Негева и Галилеи в центры биотехнологий и продвинутой сельскохозяйственной промышленности. Завершение проектов по переводу ЦАХАЛа и центра кибербезопасности в Негев.

- Завершение приватизации Ашдодского порта.

- Утверждение закона о национальных инфраструктурах, определяющего десять проектов, на которые будут действовать особые порядки регуляции с целью сокращения графиков работы.

adv_55 m_ar_40

- Продвижение создания вспомогательного международного аэропорта и приватизация и расширение аэропорта Хайфы.

- Создание университета в Галилее и продвижение генераторов экономического роста в Негеве и Галилее.

- Правительство обеспечит выполнение постановления 386"алеф" Транспортных постановлений (запрет на работу автобусов по субботам).

adv_56 m_ar_41

- Решение правительства 1854 от 2022 года о создании региональных транспортных управлений будет заморожено во всем, что касается работы по субботам, до его повторного рассмотрения с участием замминистра транспорта от фракции "Яадут а-Тора".

- Правительство будет продвигать увеличение скидок на проезд в общественном транспорте для студентов. Ученики йешив и колелей старше 18 лет смогут получать студенческую скидку в соответствии с критериями и сроками, которые будут установлены.

- Министерство транспорта изучит возможности распространения оптимизации задним числом оплаты проезда, как это сделано в мобильных приложениях, на другие средства оплаты проезда, включая проездные "Рав-Кав". Также будет рассмотрена возможность продления действия суточного проездного, купленного в пятницу, на вечер субботы.

adv_57 m_ar_42

- Будет возобновлено субсидирование общественного транспорта на периферии.

- Правительство разработает комплексный пакет мер развития общественного транспорта и улучшения транспортной инфраструктуры в населенных пунктах с низкой долей владельцев автомобилей.

- С целью интеграции ультраортодоксального населения на рынке труда министерства транспорта и экономики запустят совместную целевую программу подготовки водителей общественного транспорта. Программа будет включать субсидирование подготовки, стипендии и бонусы за стаж. Также будет создана группа по проверке возможности сокращения срока подготовки и облегчения бюрократических процессов.

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- Министерство транспорта примет меры по улучшению инфраструктур, включая расширение и добавление подъездных дорог к населенным пунктам, доступ к которым не соответствует существующим требованиям.

- Продвижение выработки электричества с помощью фотовольтовых элементов, устанавливаемых на крышах в застроенной местности. Помощь муниципалитетам, заинтересованным в создании микроэлектростанций, основанных на накоплении энергии.

Государственное управление, право, безопасность

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- Передача права выбора юридического советника в министерствах и ведомствах генеральному директору соответствующего министерства или ведомства.

- Правительство примет меры по борьбе с подстрекательством и расизмом, направленным против религиозного и ультраортодокскльного населения, по мере необходимости – путем внесения изменений в законодательство.

- Институт судебной медицины будет работать так же, как в 2020 году (т.е. будет закрыт по субботам. Прим. редакции). При этом правительство расширит часы работы института в будние дни и позаботится об открытии филиала института на севере страны.

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- Правительство позаботится об усилении охраны на Масличной горе. Также правительство примет меры по увеличению посещаемости Масличной горы и о проведении на ней общественных мероприятий.

- Правительство внесет поправку к закону о раввинатских судьях, передающую дисциплинарные полномочия от омбудсмена судебной системы омбудсмену раввинатских судов, должность которого будет создана и которую займет раввинатский судья в отставке.

- Статус судей в судах по вопросам гиюра приравнять к статусу судей в раввинатских судах.

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- Правительство обеспечит укрепление статуса раввинатских судов и позаботится об уравнивании условий в них с условиями в гражданской судебной системе.

- Сохранение полномочий раввинатских судов в вопросах еврейских "экдешей" (имущество, завешанное для использования в определенных целях), в том числе – османского периода.

- Возвращение раввинатским судам полномочий в вопросах финансового права при согласии обеих сторон, без необходимости в дальнейшем утверждении постановления в окружном суде.

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- В течение 9 месяцев постановления гражданско-процессуального кодекса будут уравнены в статусе с постановлениями процессуального кодекса для раввинатских судов в вопросе надзора комиссии Кнессета по законодательству и праву.

- Правительство выделит 15 миллионов шекелей в год сети независимого образования для организации инициатив для детей новых репатриантов и детей второго поколения.

- Будет создана группа по подготовке многолетней программы борьбы с сельскохозяйственной преступностью. Правительство выделит необходимые для этого средства и ресурсы, включая защиту фермеров, защиту государственных земель и обеспечение прав фермеров, достигших пенсионного возраста.

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Жилье и строительство

- Определение преодоления жилищного кризиса как приоритетной задачи правительства. На основании принципов равенства критериев будет экстренно подготовлена всеобъемлющая программу по увеличению предложения на жилищном рынке и снижению цен на жилье, в том числе – для молодых пар, демобилизованных солдат и бывших военных, с упором на этажное строительство. На земельное управление и управление проектирования будет возложена ответственность за проверку развития и укрепления населенных пунктов, которые будут спроектированы с учетом потребностей ультраортодоксального сектора.

- Продвижение реформы по сокращению бюрократии в сфере строительства и жилищного хозяйства, поощрение муниципалитетов, строительство инфраструктуры с целью строительства 300 тысяч единиц жилья, использование тендеров для проектов в формате "Спроектируй и построй".

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- Использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

- В течение 90 дней правительство установит годичные цели планирования и реализации земель под застройку на ближайшие пять лет. Цели будут установлены с учетом пропорциональной доли каждой группы населения и особых потребностей этих групп в вопросах жилищного проектирования. Эти принципы будут распространяться на все модели и программы министерства строительства, в том числе – в Иудее и Самарии.

- В течение 90 дней правительство определится с месторасположением нового населенного пункта для ультраортодоксального населения с упором на доступность центров занятости и наличием возможностей экономического развития, включая наличие необходимых для этого инфраструктур.

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- Правительство примет меры по увеличению покупки новых квартир для фонда социального жилья и по замораживанию арендной платы в социальном жилье.

- Правительство позаботится, чтобы в органах проектирования были представлены все группы населения.

- Правительство в течение 60 дней урегулирует муниципальный статус поселка Тель-Цион в качестве местного совета, отдельного от поселка Кохав-Яаков, в связи с различиями в составе населения.

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- Правительство примет меры по подключению молодых поселений в Иудее и Самарии к электроснабжению по гуманитарным соображениям с целью обеспечения базовых условий для их жителей.

Культура и спорт

- Пятилетний план по строительству многоцелевых спортивных площадок по всей стране.

adv_67 m_ar_52

- Программа привлечения ветеранов спорта в систему просвещения.

- Поддержка местного кинематографа с упором на проекты в сфере сионизма и еврейского наследия.

- Пятилетний план углубления музыкального образования, включая создание пяти консерваторий, из которых по меньшей мере по одной в Негеве и в Галилее.

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- Правительство примет меры по продвижению равного распределения ресурсов и бюджетов министерства культуры пропорционально доле групп населения в населении страны, включая ультраортодоксальное население, доля которого должна составлять не менее 100 миллионов шекелей в бюджетной базе.

Экология

- Углубление сотрудничества с климатическим форумом для обеспечения взятых Израилем на себя обязательств.

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- Утверждение в течение 6 месяцев Закона о климате, с увеличением сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году до 50% от показателя 2015 года.

- Ужесточение надзора и правоприменения касательно загрязняющих предприятий, включая увеличение количества ставок инспекторов, следователей и сотрудников отдела правоприменения в министерстве экологии.

- Развитие Хайфского залива, путем переноса загрязняющих предприятий в десятилетний срок, с созданием "страховочной сети" для работников предприятий.

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- Меры по защите моря, включая принятие Закона о готовности к экологическим катастрофам на море, Закона об экономических водах, Закона о морских заповедниках, изменение Рыболовного регламента (запрет на использование сетей и компенсация рыбакам).

- Национальная программа развития заповедников и активное использование источников солнечной энергии, установленных в застроенных территориях.

- Продвижение правительством строительства современных заводов по сортировке мусора.

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Государственные компании

- Укрепление надзора над государственными компаниями и их связи с правительством.

- Пересмотр Закона о государственных компаний от 1975 года, с рассмотрением вопроса о подчинении компаний министру профильного министерства.

adv_72 m_ar_57

- Отмена "сборной директоров" и комиссий по назначению на высокопоставленные должности.

- Адекватное представительство ультраортодоксального сектора в советах директоров государственных компаний, статуторных ведомств и советах статуторных управлений.

- Установление критериев назначения на должности в советах директоров с учетом особенностей ультраортодоксального сектора.

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Сельское хозяйство

- Продвижение новой реформы сельского хозяйства, сочетающей баланс между снижением цен и укреплением сельского хозяйства. Замораживание не вступивших в силу пунктов предыдущей реформы до подготовки новой реформы.

- Создание "Фонда седьмого года" ("Керен шмита"), в который фермеры смогут откладывать средства в течение шести лет и использовать их в седьмой год. На фонд будут распространяться правила, по которым действуют фонды повышения квалификации.

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Связь

- Усиление конкуренции на рынке связи.

- Реформа обязательной публикации в ежедневных газетах, с упором на модернизацию процесса публикации, в том числе – в цифровых средствах, на целевом интернет-сайте и т.д.

adv_75 m_ar_60

- Отмена решений предыдущего правительства касательно "кошерных телефонов" в течение 30 дней.

- Правительство скорректирует и обеспечит доступность правительственных и общественных услуг, предоставляемых через интернет, для групп населения, не имеющих доступа к интернету или не пользующихся им, с тем, чтобы каждый мог получить доступ к услугам в соответствии со своей верой и образом жизни.

Правительство, администрация, религия

adv_76 m_ar_61

- Отмена института сменного премьер-министра.

- Закрепление особого статуса координирующих структур между ЦАХАЛом и йешивами и увеличение их бюджета.

- Сохранение статус-кво в отношениях между религией и государством, по мере надобности – восстановление статус-кво там, где он был нарушен.

adv_77 m_ar_62

- Правительство не будет продвигать законодательные инициативы, которые могут нарушить статус-кво в вопросах религии, без прямого согласия всех членов коалиции. Выдвижение подобной инициативы обяжет все фракции коалиции проголосовать против.

- Обеспечение религиозных церемоний у Стены Плача и в святых местах с разделением на две части, мужской и женской, в соответствии со статус-кво. В случае необходимости, будут приняты соответствующие поправки к законодательству.

- Правительство рассмотрит заявления о расширении незаконной христианской миссионерской деятельности в Израиле и примет меры, необходимые для ее пресечения.

adv_78 m_ar_63

- Правительство будет уважать святость субботы и праздников и не допустит дискриминации работников в связи с соблюдением святости субботы и праздников.

- Правительство не позволит наносить ущерб религиозному образу жизни религиозного и ультраортодоксального населения в религиозных и ультраортодоксальных районах, где религиозное и ультраортодоксальное население составляет значительное большинство.

- Представитель главного раввината будет входить на постоянной основе в комиссию по выдаче разрешений на работу по субботам и участвовать в любом национальном правительственном проекте, касающемся сохранения святости субботы и еврейских заповедей.

adv_79 m_ar_64

- Государство позаботится, чтобы любой желающий имел право быть захороненным в земле. Кабинет министров по вопросам захоронения рассмотрит вопросы захоронений в земле в Израиле посредством изыскания периферийных земельных участков, близких к городам, в которых ощущается нехватка в возможности захоронения в земле. Кабинет сформирует свои рекомендации в течение 90 дней, включая график их реализации. На этот период будет заморожена вся проектировочная работа по кладбищам, включая продвижение национального контурного плана. Также кабинет рассмотрит освобождение кладбищ от уплаты сборов на прокладку канализации, водопроводов, дорог и т.д.

- Постановления об иудейских религиозных услугах (выбор раввинов городов) от 2022 года будут отменены.

- Правительство примет меры по укреплению статуса и полномочий главного раввина города или населенного пункта, отменив любое законодательство, предыдущего правительства по данному вопросу. Одновременно зарплаты и социальные условия главных раввинов будут прикреплены к зарплате и условиям главы соответствующего муниципалитета, и будет отменена возможность сокращения ставки. Также будет утвержден статус раввинов кварталов и поселков.

adv_80 m_ar_65

- Будет выделено 220 миллионов шекелей на строительство и ремонт синагог, микв, кладбищ и святых мест, включая обеспечение доступа к ним для лиц с ограниченными возможностями.

- Будут улучшены условия оплаты труда работниц ритуальных купален (микве).

- Правительство примет немедленное решение о продвижении целевых программ для еврейских диаспор, посредством создания специального подразделения в министерстве религий, ориентированных на ультраортодоксальную еврейскую молодежь за границей. Инициативы по привлечению ультраортодоксальной молодежи к программам "Таглит", "Маса" и т.д. Бюджет не менее 30 млн шекелей.

adv_81 m_ar_66

- Правительство примет меры по равномерному распределению рекламных бюджетов государственного пресс-бюро и любой подчиненной ей структуры с тем, чтобы государственная реклама равномерно распределялась в соответствии с долей каждой группы населения, с упором на средства распространения информации, принятые в каждой группе.

Разное

- Создание центра памяти жертв трагедии на горе Мерон.