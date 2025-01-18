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Израиль

ЦАХАЛ сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 8:30 19 января

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 января 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 11:34
ЦАХАЛ сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 8:30 19 января
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ готовится к реализации соглашения о возвращении заложников, которое было утверждено политическим руководством прошлой ночью (в субботу).

Соглашение о прекращении огня вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 8:30 утра, и в рамках его реализации силы ЦАХАЛ выполнят оперативные задачи на местности в соответствии с достигнутыми договоренностями.

ЦАХАЛ готовится к приему возвращающихся заложников, стремясь оказать им необходимую физическую помощь и психологическую поддержку, уделив внимание каждой детали.

Израиль
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