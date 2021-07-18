Жара в Израиле в день поста Девятого ава: медики рекомендуют пить воду

В воскресенье, 18 июля, в день поста Девятого ава в Израиле очень жарко. В Иерусалиме температура до 34 градусов, в Иудее и Самарии – до 33, на Голанских высотах – до 38, в Негеве, на побережье Мертвого моря, на побережье озера Кинерет и в Иорданской долине – до 40 и более, на побережье Средиземного моря – до 31, в Эйлате – до 43.

На фоне южного пустынного ветра (шарав) в ряде районов будет сухо. В Эйлате относительная влажность – 28%, в Негеве – около 30%, в Иерусалиме, Иудее и Самарии – 24-26%, на Голанах – 24-40%. В то же время на побережье Средиземного моря относительная влажность – 64-73%.

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник-среду температура немного понизится, но будет жарко.

Многие верующие и даже светские евреи в день Девятого ава соблюдают пост. Однако медики настоятельно рекомендуют в этот день пить воду. Кроме того, настоятельно рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и физической активности. Желательно находиться в кондиционированных помещениях. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является раннее утро или вечер.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.