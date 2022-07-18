Лапид и Бар-Лев: "Каждый полицейский вправе стрелять, если его жизнь в опасности"

Глава правительства Яир Лапид и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев по окончании встречи, поводом для которой послужила гибель прапорщика полиции Барака Мушелама, заявили, что в последнее время правила открытия огня для сотрудников полиции не менялись.

"Каждый полицейский вправе стрелять на поражение, когда его жизнь находится в опасности", – цитирует Ynet политиков.

Яир Лапид на этой встрече заявил, что он "полностью поддерживает полицейских и других сотрудников служб безопасности в борьбе с террором и преступностью, и высоко ценит их повседневную деятельность по обеспечению безопасности граждан Израиля".

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Заявление в поддержку полицейских прозвучало после того, как на состоявшихся днем ранее похоронах Барака Мушелама его вдова, Ариэла, обрушилась с критикой на министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, заявляя, что ему должно быть стыдно за то, что полицейские не могут использовать оружие в ситуациях, угрожающих их жизням.

В ночь на 17 июля житель Рамаллы, угнавший автомобиль, при попытке прорвать полицейский блокпост насмерть сбил 29-летнего Барака Мешулама. У Барака остались двое маленьких детей.