Очередной день массовых протестов в Израиле: помехи реальные и виртуальные

Сегодняшний день, 18 июля, объявлен противниками юридической реформы очередным днем скоординированных массовых протестов. Этот день заявлен как "йом а-шибуш" (можно перевести как "день нарушения порядка", "день разрушения", "день глушения", "день путаницы" и т.п.).

Ранним утром демонстранты начали собираться на площади "Габима" в Тель-Авиве. На мостах и рядом с автомобильными трассами вывешены плакаты.

В течение дня в разных регионах страны пройдут массовые демонстрации и манифестации.

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В 9:30 в домах престарелых начнутся митинги "поколения строителей Эрец Исраэль". В 11:00 состоится манифестация работников хайтека в комплексе "Сарона" в Тель-Авиве, в это же время из нескольких различных мест города демонстранты выйдут к зданию "Гистадрута".

С 16:30 участники протестов соберутся на пяти железнодорожных станциях: "Хайфа-Мерказ а-Шмона", "Биньямина", "Герцлия", "Тель-Авив а-Шалом" и "Лод". Организаторы протестов заявили, что не намерены мешать движению поездов. Но проведение акций, очевидно, помешает пассажирам.

В 20:00 состоится центральный митинг на улице Каплан в Тель-Авиве, в это же время будут проходить акции протеста в других городах по всей стране.

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Накануне противники юридической реформы, работающие в хайтеке, сообщили о своем намерении перенести протестную акцию в интернет и цифровое пространство. Действиями "цифровых манифестантов" будет руководить координационный штаб. Сами же противники реформы полагают, что "чрезвычайная ситуация, в которой находится страна, должна ощущаться в цифровом пространстве так же, как она ощущается на улицах и дорогах страны". Работники хайтек-компаний намерены блокировать работу популярных мобильных и веб-приложений, а также сайтов, которыми пользуются все израильтяне на своих телефонах или компьютерах так, "чтобы хотя бы несколько минут в день каждый израильтянин мог поразмышлять о разрушении демократии нынешним правительством".

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

09:00. Блокированы 2-я трасса около развязки Полег при движении на юг и 531-я трасса около развязки Малаль при движении на юг.

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Полиция задержала водителя скутера по подозрению в нападении на демонстрантов в районе перекрестка А-Пиль в Тель-Авиве.

08:00. Полиция сообщила, что 2-я трасса открыта для движения транспорта. Задержаны двое нарушителей порядка. Но манифестанты не прекращают попыток перекрыть движение. 2-я трасса блокирована протестующими в обоих направлениях около населенного пункта Бейт-Янай. Кроме того, демонстранты блокировали 4-ю трассу около Эмек-Хефера. Блокирована 6-я трасса от развязки Эльяким на север. Сотни протестующих перекрыли дорогу 531 между Кфар-Сабой и Од а-Шараном в обоих направлениях.

07:00. Полиция сообщила, что демонстранты перекрыли 2-ю трассу (Прибрежное шоссе) около поселка Мааган Михаэль (к северу от Кейсарии). Дорога перекрыта в обоих направлениях пустыми бочками. Полиция наводит порядок. Возникли автомобильные пробки.

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Одновременно в Тель-Авиве была перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях улица Каплан (от улицы Леонардо да Винчи до шоссе Менахем Бегин). Также перекрыты перекресток Каплан и шоссе Менахем Бегин в обоих направлениях.

06:00. Демонстранты начали собираться на площади "Габима" в Тель-Авиве. На мостах и рядом с автомобильными трассами вывешены плакаты.