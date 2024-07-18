В Бат-Яме ударом ножа ранен мужчина, задержан его сын
время публикации: 18 июля 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 21:03
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в одном из магазинов в Бат-Яме ударом ножа в шею был ранен 50-летний мужчина. Раненый был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
По подозрению в причастности к этому нападению задержан 20-летний житель Ришон ле-Циона, приходящийся сыном раненому мужчине.
В пятницу, 19 июля, полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания под стражей подозреваемого.
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