В Бат-Яме ударом ножа ранен мужчина, задержан его сын

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в одном из магазинов в Бат-Яме ударом ножа в шею был ранен 50-летний мужчина. Раненый был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

По подозрению в причастности к этому нападению задержан 20-летний житель Ришон ле-Циона, приходящийся сыном раненому мужчине.

В пятницу, 19 июля, полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания под стражей подозреваемого.