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Израиль

В Бат-Яме ударом ножа ранен мужчина, задержан его сын

время публикации: 18 июля 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 21:03
В Бат-Яме ударом ножа ранен мужчина, задержан его сын
David Cohen/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в одном из магазинов в Бат-Яме ударом ножа в шею был ранен 50-летний мужчина. Раненый был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

По подозрению в причастности к этому нападению задержан 20-летний житель Ришон ле-Циона, приходящийся сыном раненому мужчине.

В пятницу, 19 июля, полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания под стражей подозреваемого.

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