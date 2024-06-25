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Израиль

Разрешено к публикации: в Бат-Яме убит житель Холона

время публикации: 25 июня 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 21:50
Разрешено к публикации: в Бат-Яме убит житель Холона
Пресс-служба полиции Израиля

В больнице "Вольфсон" скончался мужчина, получивший смертельное ранение во время стрельбы на улице Агнон в Бат-Яме.

Полиция передала, что личность погибшего установлена. Он является жителем Холона.

Глава полиции округа Аялон бригадный генерал Хаим Бублиль посетил место преступления, где провел совещание по оценке ситуации. Расследование этого дела поручено окружному отделу по борьбе с преступностью.

По данным предварительного расследования, убийство произошло на почве конфликта между криминальными элементами.

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