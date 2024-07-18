Первые повестки призываемым в ЦАХАЛ ультраортодоксам будут отправлены 21 июля
время публикации: 18 июля 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 15:34
Министр обороны Йоав Галант сообщил, что 21 июля будут направлены повестки первой тысяче призываемых ультраортодоксов в возрасте 18-26 лет. В ближайшие недели повестки получат еще 2000 представителей ультраортодоксального сектора. По его словам, решение о том, как будет осуществляться призыв в дальнейшем, будет принято с учетом опыта нынешнего призыва.
В совещании по вопросу призыва участвовали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви, его заместитель генерал-майор Амир Барам, глава кадрового управления генерал-майор Янив Асор, главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Иерушалми, а также генерал-майор в отставке Элиэзер Шкеди.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2024