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Израиль

Первые повестки призываемым в ЦАХАЛ ультраортодоксам будут отправлены 21 июля

время публикации: 18 июля 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 15:34
Первые повестки призываемым в ЦАХАЛ ультраортодоксам будут отправлены 21 июля
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Йоав Галант сообщил, что 21 июля будут направлены повестки первой тысяче призываемых ультраортодоксов в возрасте 18-26 лет. В ближайшие недели повестки получат еще 2000 представителей ультраортодоксального сектора. По его словам, решение о том, как будет осуществляться призыв в дальнейшем, будет принято с учетом опыта нынешнего призыва.

В совещании по вопросу призыва участвовали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви, его заместитель генерал-майор Амир Барам, глава кадрового управления генерал-майор Янив Асор, главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Иерушалми, а также генерал-майор в отставке Элиэзер Шкеди.

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