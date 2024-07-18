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Война в Газе: ликвидирован командир "морского спецназа Исламского джихада", ранен боец "Гивати"

время публикации: 18 июля 2024 г., 08:14 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 08:21
Война в Газе: ликвидирован командир "морского спецназа Исламского джихада", ранен боец "Гивати"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации командира "морского спецназа" "Исламского джихада" в городе Газа Анаса Мурада, участвовавшего в резне 7 октября. Он был уничтожен точечным авиаударом.

Ударом с воздуха был уничтожен и другой участник резни 7 октября – Ахмад аль-Масри, боевик "Исламского джихада".

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что за последние сутки бойцами бригады "Гивати" в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, были обнаружены несколько туннелей, ликвидированы несколько боевиков террористических группировок.

Подтверждается ранение бойца "Гивати" в результате обстрела из гранатомета сил ЦАХАЛа в районе "гуманитарной оси", когда военные обеспечивали безопасность проезда грузовиков с гуманитарной помощью. Военнослужащий получил ранения средней тяжести, он госпитализирован. После обстрела в течение нескольких часов "гуманитарная ось" не функционировала.

Израиль
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