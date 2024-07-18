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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 июля: операции в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы

время публикации: 18 июля 2024 г., 07:09 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 08:13
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 июля: операции в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Тале, Акрабе), в Калькилии, около Рамаллы (в Дир Абу Мишале), около Хеврона (в Бани Наим, Хальхуле), около Бейт-Лехема (в Туку).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 июля.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.

Израиль
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