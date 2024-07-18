Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 9 подозреваемых, масштабные действия вдоль 90-й трассы

ЦАХАЛ завершил масштабную дивизионную операцию в арабских деревнях вдоль 90-го шоссе – в восточной Самарии и Иорданской долине. Конфисковано оружие, задержаны подозреваемые.

18 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Бани-Наим, Байт-Кахиле, Байт-Ликии, Тале, Шхеме.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4400 подозреваемых в терроре, около 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.