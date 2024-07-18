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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира террористов в Ливане, в районе Бекаа

время публикации: 18 июля 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 13:00
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира террористов в Ливане, в районе Бекаа
Соцсети

ЦАХАЛ подтвердил, что 18 июля израильские ВВС ликвидировали в Ливане, в районе Бекаа, командира боевиков организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" Мухаммада ("Абу Махмуда") Джабара, ответственного за многие ракетные обстрелы территории Израиля.

(См. видео и фото с места происшествия.)

"Его устранение наносит ущерб способности террористической организации ХАМАС поощрять и осуществлять террористические акты против Государства Израиль на северной границе", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, удар был нанесен по автомобилю, в котором ехал Джабара.

СМИ, ассоциированные с "Хизбаллой", заявляют, что атаку осуществил израильский БПЛА.

Руководство "Аль-Джамаа аль-Исламия" официально подтвердило гибель Абу Махмуда Джабары.

Группировка "Аль-Джамаа аль-Исламия" вместе с "Хизбаллой" и ХАМАСом участвует в войне против Израиля.

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