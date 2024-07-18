В Ливане ударом с воздуха ликвидирован командир боевиков "Аль-Джамаа аль-Исламия"

Ливанские источники сообщают, что в результате авиаудара в суннитской деревне Газа, расположенной на востоке Ливана, в районе Бекаа, был уничтожен командир боевиков организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" Абу Махмуд Джабара. (См. видео и фото с места происшествия.)

Удар был нанесен по автомобилю, в котором ехал Джабара.

СМИ, ассоциированные с "Хизбаллой", заявляют, что атаку осуществил израильский БПЛА.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

Группировка "Аль-Джамаа аль-Исламия" вместе с "Хизбаллой" и ХАМАСом участвует в войне против Израиля.