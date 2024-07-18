Вооруженное нападение в Рахате: тяжело ранены мужчина, женщина и маленький ребенок

Вечером 18 июля в Рахате в результате вооруженного нападения был тяжело ранен 42-летний мужчина.

Раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Он в тяжелом и нестабильном состоянии.

Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в результате стрельбы также были тяжело ранены женщина около 40 лет и полугодовалый ребенок.

Полиция проводит расследование.