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Израиль

Вооруженное нападение в Рахате: тяжело ранены мужчина, женщина и маленький ребенок

время публикации: 18 июля 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 19:00
Вооруженное нападение в Рахате, тяжело ранен мужчина
Miriam Alster/FLASH90

Вечером 18 июля в Рахате в результате вооруженного нападения был тяжело ранен 42-летний мужчина.

Раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Он в тяжелом и нестабильном состоянии.

Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в результате стрельбы также были тяжело ранены женщина около 40 лет и полугодовалый ребенок.

Полиция проводит расследование.

Израиль
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