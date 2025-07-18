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Израиль

Десятилетний ребенок насмерть сбит автомобилем в Ашдоде, полиция начала расследование

Мада
Полиция
время публикации: 18 июля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 17:19
Десятилетний ребенок насмерть сбит автомобилем в Ашдоде, полиция начала расследование
Пресс-служба МАДА

Десятилетний ребенок был насмерть сбит автомобилем в Ашдоде, на улице А-Яркон. Мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Ассута" в критическом состоянии, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

По сообщению полиции, сотрудники полиции Ашдода находятся на месте происшествия, им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Израиль
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