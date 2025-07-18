Десятилетний ребенок насмерть сбит автомобилем в Ашдоде, полиция начала расследование

Десятилетний ребенок был насмерть сбит автомобилем в Ашдоде, на улице А-Яркон. Мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Ассута" в критическом состоянии, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

По сообщению полиции, сотрудники полиции Ашдода находятся на месте происшествия, им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.