ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны 70 террористов

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны 70 разыскиваемых террористов, изъяты десятки единиц оружия.

В Кабатии бойцы спецназа "Дувдеван" задержали трех боевиков, планировавших нападение на военных с помощью взрывных устройств.

В Ар-Раме была обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

В Хевроне был предотвращен теракт, арестованы пятерых разыскиваемых, конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора, и большое количество оружия.