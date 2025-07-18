ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны 70 террористов
время публикации: 18 июля 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 14:56
ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны 70 разыскиваемых террористов, изъяты десятки единиц оружия.
В Кабатии бойцы спецназа "Дувдеван" задержали трех боевиков, планировавших нападение на военных с помощью взрывных устройств.
В Ар-Раме была обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.
В Хевроне был предотвращен теракт, арестованы пятерых разыскиваемых, конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора, и большое количество оружия.