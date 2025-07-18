Нетаниягу и Папа Римский обсудили причинение ущерба церкви в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с Папой Римским Львом XIV в связи с сообщениями о причинении ЦАХАЛом ущерба Церкви Святого Семейства в Газе.

Как передает агентство Reuters, в ходе беседы понтифик повторил свой призыв к прекращению огня и выразил обеспокоенность "драматической гуманитарной ситуацией в секторе Газы". Он также подчеркнул важность "защиты святых мест на палестинских территориях и в Израиле".

Отметим, что церковь не была разрушена. Ущерб был настолько незначительным, что уже вечером 17 июля отец Габриэль Романелли проводит там религиозную церемонию.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщала, что согласно предварительному расследованию, Церковь Святого Семейства в Газе не была целью израильского удара. Расследование показало, что в церковь случайно попали осколки снаряда, выпущенного по другой цели в ходе оперативной деятельности в том районе. В пресс-службе подчеркнули, что ЦАХАЛ направляет свои удары исключительно по военным целям и принимает все возможные меры для минимизации ущерба гражданским лицам и религиозным сооружениям, и что ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе, который был причинен непреднамеренно.