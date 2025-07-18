За последнюю неделю ВВС ЦАХАЛа атаковали сотни военных целей в секторе Газы
время публикации: 18 июля 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 17:44
Военно-воздушные силы ЦАХАЛа действуют в секторе Газы, чтобы обеспечить защиту наземным силам, ликвидировать террористов и уничтожить террористическую инфраструктуру.
В течение последней недели истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, атаковали сотни военных целей по всему сектору Газы.
В рамках этих атак были ликвидированы группы террористов, представлявших угрозу для израильских военнослужащих, а также уничтожены склады оружия, взрывные устройства и огневые позиции.
ВВС продолжают действовать в секторе Газы совместно с Южным командованием для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль.