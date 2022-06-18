Система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Газы по Ашкелону
В ночь на субботу, 18 июня, сработала сирена "Цева адом" в городе Ашкелон. Военные подтвердили перехват системой ПРО "Железный купол" ракеты, выпущенной из северной части сектора Газы.
Пострадавших нет.
По состоянию на утро 18 июня об ответных действиях ЦАХАЛа не сообщалось.
Днем в пятницу, 17 июня, около КПП "Эрез", на северной границе сектора Газы, израильские военные открыли предупредительный огонь, пытаясь отогнать жителей сектора, пытавшихся приблизиться в наблюдательному аэростату ЦАХАЛа, который приземлился на их стороне от границы.
Судя по сообщениям из Газы, израильские военные также обстреляли наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа около Бейт-Хануна. Сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.
В соцсетях публиковались кадры, судя по которым жители Газы захватили армейский аэростат. По какой причине он приземлился на территории сектора, уточняется.
Руководство террористической организации ХАМАС заявило, что аэростат находится в руках боевиков этой организации и передан "инженерам". Сообщается, что на аэростате были установлены шесть камер с обзором 360 градусов, три из них с тепловизорами, а также противотуманная камера.
Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что аэростат не был сбит. Речь идет о технической ошибке. Риска утечки информации нет, заявляют военные. Начато расследование.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2022-й год.
Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Май. Обстрелов не было.
Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Январь-март. Обстрелов не было.
2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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