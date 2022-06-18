Система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Газы по Ашкелону

В ночь на субботу, 18 июня, сработала сирена "Цева адом" в городе Ашкелон. Военные подтвердили перехват системой ПРО "Железный купол" ракеты, выпущенной из северной части сектора Газы.

Пострадавших нет.

По состоянию на утро 18 июня об ответных действиях ЦАХАЛа не сообщалось.

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Днем в пятницу, 17 июня, около КПП "Эрез", на северной границе сектора Газы, израильские военные открыли предупредительный огонь, пытаясь отогнать жителей сектора, пытавшихся приблизиться в наблюдательному аэростату ЦАХАЛа, который приземлился на их стороне от границы.

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Судя по сообщениям из Газы, израильские военные также обстреляли наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа около Бейт-Хануна. Сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

В соцсетях публиковались кадры, судя по которым жители Газы захватили армейский аэростат. По какой причине он приземлился на территории сектора, уточняется.

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Руководство террористической организации ХАМАС заявило, что аэростат находится в руках боевиков этой организации и передан "инженерам". Сообщается, что на аэростате были установлены шесть камер с обзором 360 градусов, три из них с тепловизорами, а также противотуманная камера.

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Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что аэростат не был сбит. Речь идет о технической ошибке. Риска утечки информации нет, заявляют военные. Начато расследование.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

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2022-й год.

Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Май. Обстрелов не было.

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Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь-март. Обстрелов не было.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.