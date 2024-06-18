Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 18 июня: минздрав ХАМАСа сообщает о множестве погибших

В ночь на 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре и на юге сектора Газы. Минздрав ХАМАСа сообщает о множестве погибших в результате ударов ЦАХАЛа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа неоднократно наносили удары по целям в Нусейрате и к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в центре Аль-Бурейджа;

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на западе Рафаха; израильская армия взорвала несколько зданий в районе Таль ас-Султан, на западе Рафаха.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о множестве убитых минувшей ночью: было заявлено о жертвах в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "коммерческим контейнерам", принадлежавшим семье Аль-Мадхун, в Нусейрате; сообщалось о жертвах в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Раи в Нусейрате; утверждалось, что израильские военные атаковали сотрудников, "отвечающих за раздачу гуманитарной помощи в восточной части Рафаха", что также привело к жертвам.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 18 июня.