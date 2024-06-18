Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидированы боевики, включая командира группы снайперов. Видео
время публикации: 18 июня 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 10:35
Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центре и на юге сектора.
Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцами бригады "Нахаль" и "Гивати" были ликвидированы несколько боевиков, в ряде случаев была задействована авиация. Бойцы 401-й бригады ликвидировали нескольких боевиков и обнаружили оружие.
Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцами за последние сутки были уничтожены несколько групп боевиков. В частности, был ликвидирован командир группы снайперов "Исламского джихада".
ВВС и ВМС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали десятки целей в секторе Газы.