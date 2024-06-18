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Телеканал "Кан-11" обнародовал видео избиения 74-летнего фотокора толпой ультраправой молодежи

время публикации: 18 июня 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 22:53
Телеканал "Кан-11" обнародовал видео избиения 74-летнего фотокора толпой ультраправой молодежи
Kobi Gideon / FLASH90

Телеканал "Кан-11" обнародовал видео, на котором запечатлено избиение 74-летнего фотокора "Едиот Ахнот" Шауля Голана толпой ультраправой молодежи. Спустя два месяца после этого инцидента никто из нападавших не арестован.

Этот инцидент произошел возле деревни Аль-Муайер. Шауль Голан, один из старейших журналистов, стал свидетелем бесчинств "молодежи холмов" в арабской деревне, когда сам подвергся нападению.

В избиении фотокора приняли участие около 20 парней, лица которых были скрыты шарфами и масками. Один из нападавших был в форме ЦАХАЛа, еще несколько человек имели при себе армейское оружие.

Шауль Голан умолял прекратить его бить, говорил, что он тоже еврей, но его продолжали пинать ногами. Избиение пожилого мужчины продолжалось около трех минут.

В сообщении телеканала отмечалось, что ни полиция, ни армия не задержали ни одного из участников этого инцидента.

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