x
18 июня 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2024
|
18 июня 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 июня: операции в районах Шхема, Туль-Карема, Рамаллы

время публикации: 18 июня 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 06:55
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 июня: операции в районах Шхема, Туль-Карема, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 июня действовали в Шхеме (в районе Рафидия), около Туль-Карема (в Анабте, Кафр аль-Лабаде), около Рамаллы (в Харбате Бани Харит, Умм Сафе, Синджиле, Кафр-Ниме), около Хеврона (в Дир Самате), в Иерихоне.

Происходили вооруженные столкновения. Поступали сообщения о раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 июня.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

256-й день войны в Израиле. Хронология событий