Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18 июня: операции в районах Шхема, Туль-Карема, Рамаллы
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 июня действовали в Шхеме (в районе Рафидия), около Туль-Карема (в Анабте, Кафр аль-Лабаде), около Рамаллы (в Харбате Бани Харит, Умм Сафе, Синджиле, Кафр-Ниме), около Хеврона (в Дир Самате), в Иерихоне.
Происходили вооруженные столкновения. Поступали сообщения о раненых с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 июня.