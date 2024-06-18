На севере прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе БПЛА

В 19:14 в населенных пунктах Кирьят-Шмона, Метула, Бейт-Гилель, Кфар-Гилади, Кфар-Юваль, Манара, Мааян Барух, Магалиот, Мисгав Ам, Тель-Хай прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе вторжения враждебного БПЛА.

В 19:25, 19:32 сигналы тревоги снова звучали в Манаре. Сообщается, что был зафиксирован запуск трех ракет, которые упали на незастроенной местности.

Информация уточняется.