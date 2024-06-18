Подписано соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Косово

Министр внутренних дел Моше Арбель, находящийся в Приштине, подписал соглашение о безвизовом режиме с Республикой Косово. Со второй стороны подпись под соглашением поставила вице-премьер и министр иностранных дел Доника Гервалла-Шварц.

На сегодняшний день в мире существуют 78 стран, для визита в которые израильтянам требуется получить визу в загранпаспорт, и 18 стран, в которые невозможно въехать с "дарконом" (израильским загранпаспортом).