Подписано соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Косово
время публикации: 18 июня 2024 г., 19:07 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 19:07
Министр внутренних дел Моше Арбель, находящийся в Приштине, подписал соглашение о безвизовом режиме с Республикой Косово. Со второй стороны подпись под соглашением поставила вице-премьер и министр иностранных дел Доника Гервалла-Шварц.
На сегодняшний день в мире существуют 78 стран, для визита в которые израильтянам требуется получить визу в загранпаспорт, и 18 стран, в которые невозможно въехать с "дарконом" (израильским загранпаспортом).
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