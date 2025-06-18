В 1:26-1:28 18 июня тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны в районе Тель-Авива и окрестностей, Нетании, Ашдода, в Самарии и других районах. Работает система ПРО.

Это второй интенсивный обстрел из Ирана за сегодняшнюю ночь. Было выпущено около 10 ракет, большинство из них перехвачено.

Из-за падения ракеты или фрагментов ракеты на одной из парковок в центре Израиля возник сильный пожар. Пострадали десятки автомобилей.

В 1:40 был дан отбой тревоги в Израиле: можно покинуть убежища.