ВВС ЦАХАЛа завершили еще одну волну атак в районе Тегерана

Армия сообщила об окончании очередной волны атак по военным целям в районе Тегерана. В нанесении ударов были задействованы 60 истребителей ЦАХАЛа.

Целями атаки стали заводы по производству центрифуг, научно-исследовательские центры ядерной программы Ирана, а также заводы по производству ракет и систем противовоздушной обороны.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что Иран обогащает уран в объемах, значительно превышающих его гражданские потребности, с упором на обогащение урана до высокого уровня. Власти Ирана использовали обширную площадь страны для размещения объектов своей ядерной программы, чтобы сохранить функциональную непрерывность процесса разработки ядерного оружия.

Управление разведки ЦАХАЛа в течение нескольких лет собирало информацию о "ядерной индустрии" режима аятолл, по объектам которой были нанесены удары.

Это была третья волна атак за последние сутки.