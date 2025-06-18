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Израиль

ВВС ЦАХАЛа завершили еще одну волну атак в районе Тегерана

Война с Ираном
ЦАХАЛ
Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 июня 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 23:14
ВВС ЦАХАЛа завершили еще одну волну атак в районе Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия сообщила об окончании очередной волны атак по военным целям в районе Тегерана. В нанесении ударов были задействованы 60 истребителей ЦАХАЛа.

Целями атаки стали заводы по производству центрифуг, научно-исследовательские центры ядерной программы Ирана, а также заводы по производству ракет и систем противовоздушной обороны.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что Иран обогащает уран в объемах, значительно превышающих его гражданские потребности, с упором на обогащение урана до высокого уровня. Власти Ирана использовали обширную площадь страны для размещения объектов своей ядерной программы, чтобы сохранить функциональную непрерывность процесса разработки ядерного оружия.

Управление разведки ЦАХАЛа в течение нескольких лет собирало информацию о "ядерной индустрии" режима аятолл, по объектам которой были нанесены удары.

Это была третья волна атак за последние сутки.

Израиль
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