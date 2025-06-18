6-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует Тегеран, обстрелы территории Израиля
Армия обороны Израиля 13-17 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе Ирана уничтожено множество ракетных установок. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.
Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.
Иран отвечает массированными ударами с применением БПЛА и ракет. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. Не менее 24 погибших, сотни раненых.
Сводка 5-го дня войны по ссылке.
Идет шестой день войны.
6-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
03:00
Иранские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракет класса "земля-земля" в Ходжире, к востоку от Тегерана.
02:00
Тревога "Цева адом" в районе Масады и Эйн-Геди, на побережье Мертвого моря. Зафиксировано вторжение БПЛА. Вскоре была повторная тревога в том же районе. Затем ЦАХАЛ объявил о перехвате двух БПЛА. Позже было уточнено, что это были иранские беспилотники, летевшие через воздушное пространство Иордании.
ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Тегеране. Об этом сообщают пресс-служба ЦАХАЛа и иранские источники. Поступают сообщения о ударах по целям в районах Нармак, Бидкан, Шахрияр и Карадж.
01:00
Пресс-служба ЦАХАЛа на фарси предупредила жителей 18-го округа Тегерана, что в ближайшие часы в этом районе будут атакованы объекты военной инфраструктуры.
Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны в районе Тель-Авива и окрестностей, Нетании, Ашдода, в Самарии и других районах. Работает система ПРО. Это второй интенсивный обстрел из Ирана за сегодняшнюю ночь. Было выпущено около 10 ракет, большинство из них перехвачено. Из-за падения ракеты или фрагментов ракеты на одной из парковок в центре Израиля возник сильный пожар. Пострадали десятки автомобилей.
00:00
Прозвучала тревога в центре и на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны в районе Тель-Авива и окрестностей, Хайфы и окрестностей, а также в Галилее. Работает система ПРО. Слышны взрывы. Этот обстрел был более интенсивным, чем несколько предыдущих – с утра до вечера 17 июня. По предварительной оценке, из Ирана было выпущено по Израилю около 15 ракет. СМИ сообщают о падениях ракет или фрагментов ракет в нескольких районах в центре Израиля. МАДА: сообщений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища, еще нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.
По информации CBS, президент Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к ударам по иранским ядерным объектам. Телеканал ссылается на источники в американской разведке и в министерстве обороны.
-----
В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171
"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122
"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166
"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177
РАМБАМ (Хайфа) – 1255144
"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125
Телефоны психологической поддержки больничных касс:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Клалит" – *8703
"Маккаби" – *3555
Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7