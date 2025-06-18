6-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует Тегеран, обстрелы территории Израиля

Армия обороны Израиля 13-17 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе Ирана уничтожено множество ракетных установок. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран отвечает массированными ударами с применением БПЛА и ракет. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. Не менее 24 погибших, сотни раненых.

Сводка 5-го дня войны по ссылке.

Идет шестой день войны.

6-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

03:00

Иранские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракет класса "земля-земля" в Ходжире, к востоку от Тегерана.

02:00

Тревога "Цева адом" в районе Масады и Эйн-Геди, на побережье Мертвого моря. Зафиксировано вторжение БПЛА. Вскоре была повторная тревога в том же районе. Затем ЦАХАЛ объявил о перехвате двух БПЛА. Позже было уточнено, что это были иранские беспилотники, летевшие через воздушное пространство Иордании.

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Тегеране. Об этом сообщают пресс-служба ЦАХАЛа и иранские источники. Поступают сообщения о ударах по целям в районах Нармак, Бидкан, Шахрияр и Карадж.

01:00

Пресс-служба ЦАХАЛа на фарси предупредила жителей 18-го округа Тегерана, что в ближайшие часы в этом районе будут атакованы объекты военной инфраструктуры.

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны в районе Тель-Авива и окрестностей, Нетании, Ашдода, в Самарии и других районах. Работает система ПРО. Это второй интенсивный обстрел из Ирана за сегодняшнюю ночь. Было выпущено около 10 ракет, большинство из них перехвачено. Из-за падения ракеты или фрагментов ракеты на одной из парковок в центре Израиля возник сильный пожар. Пострадали десятки автомобилей.

00:00

Прозвучала тревога в центре и на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны в районе Тель-Авива и окрестностей, Хайфы и окрестностей, а также в Галилее. Работает система ПРО. Слышны взрывы. Этот обстрел был более интенсивным, чем несколько предыдущих – с утра до вечера 17 июня. По предварительной оценке, из Ирана было выпущено по Израилю около 15 ракет. СМИ сообщают о падениях ракет или фрагментов ракет в нескольких районах в центре Израиля. МАДА: сообщений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища, еще нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

По информации CBS, президент Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к ударам по иранским ядерным объектам. Телеканал ссылается на источники в американской разведке и в министерстве обороны.

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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7