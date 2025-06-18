Последствия ночных ракетных обстрелов из Ирана: погибших нет, около 100 пострадавших
Минздрав Израиля уведомил, что в ночь на 18 июня примерно 100 гражданам потребовалась медицинская помощь после двух волн ракетных обстрелов из Ирана, передает 12-й телеканал.
Только один из пострадавших в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы или нуждались в помощи в связи с нервным шоком.
В течение ночи не было погибших в Израиле в результате ракетных обстрелов из Ирана.
-----
Номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171
"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122
"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166
"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177
РАМБАМ (Хайфа) – 1255144
"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125
Телефоны психологической поддержки больничных касс:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Клалит" – *8703
"Маккаби" – *3555
Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7